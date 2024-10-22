Компани о Ямале: У «Барсы» есть игрок, который потенциально может заменить Месси. Но мы фокусируемся на всем их составе»
Венсан Компани высказался о потенциале Ламина Ямаля.
«Бавария» встретится с «Барселоной» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 23 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Для «Барселоны» особенно важно, что у них есть тот, кто потенциально может заменить такого игрока, как Месси, так скоро после его ухода. Это уникально. Нужно отдать должное «Ла Масии».
Но мы фокусируемся на всем составе «Барселоны», а не на одном игроке», – сказал главный тренер «Баварии».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
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