«Арсенал» способен бороться в АПЛ и в ЛЧ. У нас сильная команда с топ-игроками». Экс-защитник «канониров» Лаурен о команде

Лаурен считает, что «Арсенал» способен бороться за победу в АПЛ и ЛЧ.

В 8-м туре «канониры» на выезде уступили «Борнмуту» (0:2). На 30-й минуте был удален защитник «Арсенала» Вильям Салиба .

– После двух неудач может ли «Арсенал» Микеля Артеты наконец победить в лиге?

– Еще много времени [до конца сезона]. Впереди еще долгий путь, и команда будет бороться за победу в Премьер-лиге.

– Красная карточка, полученная в субботу в матче против «Борнмута», стала разочарованием для Вильяма Салиба, но можете ли вы немного рассказать о его важности для нынешнего «Арсенала»?

– Для нас он – важнейший игрок, это понятно. Его удаление в матче с «Борнмутом» стало большим ударом. Нелегко играть против команды, которая высоко прессингует, в центре поля и везде. Так что Салиба – это серьезная потеря, команде нужно как можно быстрее прийти в себя, если мы хотим достичь своих целей к концу сезона.

– Салиба мог бы вписаться в команду «Непобедимых»? Видите ли вы какие-либо сходства между нынешним «Арсеналом» и «Непобедимыми»?

– Нам нужно избегать сравнений. Салиба – топ-игрок, он мог бы играть в любой команде мира. Я не люблю сравнивать поколения или команды, потому что, пока мы продолжаем сравнивать, это признак слабости.

У нас сильная команда в этом году, команда, которая развивается, и в составе есть топ-игроки. Мы должны сосредоточить внимание на нынешнем составе, [и думать], что мы можем соперничать с любой командой в Премьер-лиге и в Лиге чемпионов. Поэтому я предпочитаю говорить и думать о [нынешней команде], – сказал бывший защитник «Арсенала ».