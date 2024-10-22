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  • «Арсенал» способен бороться в АПЛ и в ЛЧ. У нас сильная команда с топ-игроками». Экс-защитник «канониров» Лаурен о команде
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«Арсенал» способен бороться в АПЛ и в ЛЧ. У нас сильная команда с топ-игроками». Экс-защитник «канониров» Лаурен о команде

Лаурен считает, что «Арсенал» способен бороться за победу в АПЛ и ЛЧ.

В 8-м туре «канониры» на выезде уступили «Борнмуту» (0:2). На 30-й минуте был удален защитник «Арсенала» Вильям Салиба.

После двух неудач может ли «Арсенал» Микеля Артеты наконец победить в лиге?  

– Еще много времени [до конца сезона]. Впереди еще долгий путь, и команда будет бороться за победу в Премьер-лиге.

Красная карточка, полученная в субботу в матче против «Борнмута», стала разочарованием для Вильяма Салиба, но можете ли вы немного рассказать о его важности для нынешнего «Арсенала»?  

– Для нас он – важнейший игрок, это понятно. Его удаление в матче с «Борнмутом» стало большим ударом. Нелегко играть против команды, которая высоко прессингует, в центре поля и везде. Так что Салиба – это серьезная потеря, команде нужно как можно быстрее прийти в себя, если мы хотим достичь своих целей к концу сезона.

Салиба мог бы вписаться в команду «Непобедимых»? Видите ли вы какие-либо сходства между нынешним «Арсеналом» и «Непобедимыми»?  

– Нам нужно избегать сравнений. Салиба – топ-игрок, он мог бы играть в любой команде мира. Я не люблю сравнивать поколения или команды, потому что, пока мы продолжаем сравнивать, это признак слабости.

У нас сильная команда в этом году, команда, которая развивается, и в составе есть топ-игроки. Мы должны сосредоточить внимание на нынешнем составе, [и думать], что мы можем соперничать с любой командой в Премьер-лиге и в Лиге чемпионов. Поэтому я предпочитаю говорить и думать о [нынешней команде], – сказал бывший защитник «Арсенала».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Get football news France
logoЛаурен
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрсенал
logoВильям Салиба
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