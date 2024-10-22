«Крылья Советов» встретятся с «Динамо». Самарцы, поддержите команду в домашнем кубковом матче!
«Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в 6-м раунде Фонбет Кубка России.
Матч пройдет в четверг, 24 октября, в 20:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
«Крылья» находятся на четвертом месте в группе A с двумя очками по итогам пяти раундов турнира. Бело-голубые же занимают вторую строчку в группе, набрав восемь очков. Поддержите самарцев в матче против москвичей!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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