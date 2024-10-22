Экс-вратарь «Фенербахче» Демирел о Моуринью: «Клуб полон печали и безысходности, мы ждали изменений, но этого не произошло. Теперь они будут играть с семью защитниками, ведя 2:1?»
Турецкий клуб под руководством португальца не одержал ни одной победы в октябре и в последнем матче чемпионата сыграл вничью 2:2 с «Самсунспором», дважды упустив преимущество. На данный момент «Фенербахче» занимает четвертое место в Суперлиге, отставая на восемь очков от лидера – «Галатасарая».
«Фенербахче» сейчас полон печали и безысходности. Почему печаль? Из-за среды, в которой они находятся. Почему безысходность? Мы все чего-то ожидали. Мы ожидали этого от Моуринью, ожидали от трансферов.
Мы говорили: посмотрим после международного перерыва, но ничего не изменилось, и очевидно, что так все и продолжится. Мы ждали изменений, какой-то вариативности, но этого не произошло. Мы не видим изменений в построении игры как в домашних, так и в гостевых матчах. Теперь при счете 2:1 «Фенербахче» будет играть с семью защитниками? Это большой вопрос», – сказал бывший вратарь «Фенербахче» в интервью Fanatik.
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