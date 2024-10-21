«Оренбург» сыграет с «Химками». Приходите поддержать оренбуржцев в домашнем кубковом матче!
В 6-м раунде Фонбет Кубка России «Оренбург» принимает «Химки».
Матч пройдет в среду, 23 октября, в 18:30 по местному времени на стадионе «Газовик».
«Оренбург» после пяти раундов турнира находится на четвертом месте в группе B. «Химки» же обгоняют оренбуржцев на одну строчку, набрав пять очков. Поддержите команду на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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