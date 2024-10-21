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Невилл про 0:2 «Арсенала» с «Борнмутом»: «Разочарован ими, они должны уметь выигрывать такие матчи. Если остаетесь вдесятером, нужно идти и побеждать»

Гари Невилл оценил игру «Арсенала» в нынешнем сезоне.

В субботу лондонцы проиграли «Борнмуту» (0:2), оставшись в меньшинстве на 30-й минуте матча после удаления защитника Вильяма Салиба.

«В футболе можно проиграть любой матч, но самое разочаровывающее то, что не смогли выиграть у «Брайтона» или «Борнмута». С их качеством они все равно должны быть в состоянии выиграть эти матчи.

Первый пункт – не позволяйте игрокам так часто удаляться. Это звучит легко, но с этим нужно справляться и прекращать это. И если вы все же останетесь вдесятером, нужно идти и побеждать.

В целом об «Арсенале» можно сказать, что впереди еще очень долгий сезон, достаточно долгий для того, чтобы они могли восстановиться, стать по-настоящему опасными и выиграть лигу. Но я был разочарован ими [в «Борнмуте»], и я думаю, что они должны быть разочарованы собой», – заявил экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoГари Невилл
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoБрайтон
logoБорнмут
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