Невилл про 0:2 «Арсенала» с «Борнмутом»: «Разочарован ими, они должны уметь выигрывать такие матчи. Если остаетесь вдесятером, нужно идти и побеждать»

Гари Невилл оценил игру «Арсенала» в нынешнем сезоне.

В субботу лондонцы проиграли «Борнмуту» (0:2), оставшись в меньшинстве на 30-й минуте матча после удаления защитника Вильяма Салиба.

«В футболе можно проиграть любой матч, но самое разочаровывающее то, что не смогли выиграть у «Брайтона » или «Борнмута ». С их качеством они все равно должны быть в состоянии выиграть эти матчи.

Первый пункт – не позволяйте игрокам так часто удаляться. Это звучит легко, но с этим нужно справляться и прекращать это. И если вы все же останетесь вдесятером, нужно идти и побеждать.

В целом об «Арсенале » можно сказать, что впереди еще очень долгий сезон, достаточно долгий для того, чтобы они могли восстановиться, стать по-настоящему опасными и выиграть лигу. Но я был разочарован ими [в «Борнмуте»], и я думаю, что они должны быть разочарованы собой», – заявил экс-защитник «Манчестер Юнайтед».