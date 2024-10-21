Гави о возвращении после травмы: «Худшим было то, что я не мог помочь «Барсе». Смотреть за ее игрой со стороны крайне тяжело» 

Гави высказался о своем возвращении на поле после травмы.

Хавбек «Барселоны» сыграл впервые с прошлого ноября, выйдя на замену в матче Ла Лиги с «Севильей» (5:1).

«Я рад, что вернулся после столь длительного отсутствия. Давно мечтал об этом моменте.

Худшим было то, что я не мог помочь команде. Смотреть за ее игрой со стороны крайне тяжело. Нужно наслаждаться каждым моментом и ценить его. Я очень благодарен всем.

Больше всего я соскучился по игре в футбол – это то, чем я всегда занимался. Когда все тебя любят, чувствуешь себя очень счастливым», – сказал Гави .