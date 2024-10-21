Гави о возвращении после травмы: «Худшим было то, что я не мог помочь «Барсе». Смотреть за ее игрой со стороны крайне тяжело»
Гави высказался о своем возвращении на поле после травмы.
Хавбек «Барселоны» сыграл впервые с прошлого ноября, выйдя на замену в матче Ла Лиги с «Севильей» (5:1).
«Я рад, что вернулся после столь длительного отсутствия. Давно мечтал об этом моменте.
Худшим было то, что я не мог помочь команде. Смотреть за ее игрой со стороны крайне тяжело. Нужно наслаждаться каждым моментом и ценить его. Я очень благодарен всем.
Больше всего я соскучился по игре в футбол – это то, чем я всегда занимался. Когда все тебя любят, чувствуешь себя очень счастливым», – сказал Гави.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
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