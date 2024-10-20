ПАОК и АЕК сыграли вничью. Команда Чалова и Оздоева уступила лидерство «Арису» Шапи, Федор сыграл 63 минуты, Магомед – 75

ПАОК вел, но сыграл 1:1 с АЕК в 8-м туре чемпионата Греции.

Матч в прямом эфире транслировал Спортс’’ – смотрите полную игру тут с комментарием Эльвина Керимова и Вадима Лукомского.

ПАОК открыл счет на 15-й минуте после скидки Федора Чалова на партнера Абдула Рахмана Баба, который пробил вратаря со второй попытки. Через 10 минут АЕК отыгрался – забил форвард Францди Пьерро .

Чалов провел на поле 62 минуты, Магомед Оздоев – 75 минут. Российский полузащитник при счете 0:0 нанес удар с левой ноги в перекладину.

После этой ничьей на первое в чемпионате Греции по дополнительным показателям вышел «Арис» Магомеда-Шапи Сулейманова, обыгравший «Ламию» (2:0).

Следующий матч чемпионата Греции в прямом эфире на Спортсе’’ – выездная игра 10-го тура «Ламия» – ПАОК.

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