ПАОК и АЕК сыграли вничью. Команда Чалова и Оздоева уступила лидерство «Арису» Шапи, Федор сыграл 63 минуты, Магомед – 75
ПАОК вел, но сыграл 1:1 с АЕК в 8-м туре чемпионата Греции.
Матч в прямом эфире транслировал Спортс’’ – смотрите полную игру тут с комментарием Эльвина Керимова и Вадима Лукомского.
ПАОК открыл счет на 15-й минуте после скидки Федора Чалова на партнера Абдула Рахмана Баба, который пробил вратаря со второй попытки. Через 10 минут АЕК отыгрался – забил форвард Францди Пьерро.
Чалов провел на поле 62 минуты, Магомед Оздоев – 75 минут. Российский полузащитник при счете 0:0 нанес удар с левой ноги в перекладину.
После этой ничьей на первое в чемпионате Греции по дополнительным показателям вышел «Арис» Магомеда-Шапи Сулейманова, обыгравший «Ламию» (2:0).
Следующий матч чемпионата Греции в прямом эфире на Спортсе’’ – выездная игра 10-го тура «Ламия» – ПАОК.
Чемпионат Греции
8-й тур
Опубликовано: Sports
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