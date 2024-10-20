Салах набрал 11 очков за матч с «Челси» и стал самым результативным в фэнтези АПЛ

«Ливерпуль» дома обыграл «Челси» в матче 8-го тура АПЛ (2:1).

На 29-й минуте Салах реализовал пенальти, а в начале второго тайма сделал ассист на Кертиса Джонса. Всего Салах набрал 11 фэнтези-очков: +3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист.

Полузащитник «Челси» Коул Палмер провел на поле 90 минут, но результативными действиями не отметился, набрал 3 очка за полный матч.

После 8-го тура полузащитник «Ливерпуля» стал самым результативным игроком фэнтези АПЛ (67 очков), обошел Палмера (66 очков) и нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда (62 очка).

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