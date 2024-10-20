Неймар попал в заявку «Аль-Хилаля» на матч азиатской ЛЧ с «Аль-Айном». Бразилец не играл год после разрыва «крестов»
Неймар может вернуться на поле в ближайшем матче «Аль-Хилаля».
Завтра клуб из Саудовской Аравии сыграет на выезде с «Аль-Айном» из ОАЭ в Лиге чемпионов Азии. Неймар включен в заявку команды на игру.
Последний раз Неймар выходил на поле 18 октября 2023 года. Вингер порвал крестообразную связку колена в матче за сборную Бразилии против Уругвая в отборе к ЧМ-2026.
Неймар заплакал, говоря о травме колена: «Я обошел Пеле по голам за Бразилию, перешел в «Аль-Хилаль», у меня родилась дочь, и затем случилось это. Каждый день вне поля – мучение»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Аль-Хилаля»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости