Неймар попал в заявку «Аль-Хилаля» на матч азиатской ЛЧ с «Аль-Айном». Бразилец не играл год после разрыва «крестов»

Неймар может вернуться на поле в ближайшем матче «Аль-Хилаля».

Завтра клуб из Саудовской Аравии сыграет на выезде с «Аль-Айном » из ОАЭ в Лиге чемпионов Азии. Неймар включен в заявку команды на игру.

Последний раз Неймар выходил на поле 18 октября 2023 года. Вингер порвал крестообразную связку колена в матче за сборную Бразилии против Уругвая в отборе к ЧМ-2026.

Неймар заплакал, говоря о травме колена: «Я обошел Пеле по голам за Бразилию, перешел в «Аль-Хилаль», у меня родилась дочь, и затем случилось это. Каждый день вне поля – мучение»