Ленини и Са набрали по 8 очков в фэнтези за матч со «Спартаком». Они забили по голу

Полузащитники «Краснодара» Кевин Ленини и Виктор Са помогли обыграть «Спартак».

Ленини забил первый мяч, Са – второй, «Краснодар» в гостях выиграл 3:0 в 12-м туре Мир РПЛ.

Оба полузащитника набрали по 8 очков в фэнтези-турнире РПЛ, у Ленини есть -1 за желтую карточку, а Са не получил бонус за полный матч, потому что был заменен на 73-й минуте.

Ленини в составе на 12-й тур всего у 107 фэнтези-менеджеров. Гол «Спартаку» – его первое результативное действие в сезоне.

Виктора Са взяли 958 человек (3,95%), он забил впервые за 4 тура.

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