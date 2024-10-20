Ленини и Са набрали по 8 очков в фэнтези за матч со «Спартаком». Они забили по голу
Полузащитники «Краснодара» Кевин Ленини и Виктор Са помогли обыграть «Спартак».
Ленини забил первый мяч, Са – второй, «Краснодар» в гостях выиграл 3:0 в 12-м туре Мир РПЛ.
Оба полузащитника набрали по 8 очков в фэнтези-турнире РПЛ, у Ленини есть -1 за желтую карточку, а Са не получил бонус за полный матч, потому что был заменен на 73-й минуте.
Ленини в составе на 12-й тур всего у 107 фэнтези-менеджеров. Гол «Спартаку» – его первое результативное действие в сезоне.
Виктора Са взяли 958 человек (3,95%), он забил впервые за 4 тура.
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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
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