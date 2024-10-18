Фонсека о беседе в раздевалке «Милана» после незабитых пенальти с «Фиорентиной»: «Мне плевать на имена игроков. Я не закрываю глаза перед проблемами»

Паулу Фонсека намекнул, что у него был жесткий разговор с игроками «Милана».

Тренер «Милана» провел беседу в раздевалке «Милана» с Тео Эрнандесом и Тэмми Абрахамом, которые не забили пенальти в игре с «Фиорентиной» (1:2). Они исполняли 11-метровые удары, хотя штатным пенальтистом назначен Кристиан Пулишич.

– Что вы сказали игрокам?

– Все, о чем вы можете подумать. Это нормально после того, что произошло. Я не закрываю глаза перед проблемами, а смотрю в лицо проблемам и вообще всем.

Я говорю то, что думаю в раздевалке, лицом к лицу. Если у нас возникают проблемы, мне плевать на имена игроков. Что важно в менеджменте, так это не смотреть по сторонам, когда есть проблема. Это то, что я делаю – прямо, с командой или игроками, которые допустили ошибку, – сказал тренер «Милана».