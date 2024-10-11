Директор «Пари НН» о задаче в РПЛ: «Город и болельщики заслуживают крепкую команду, которая не будет каждый год думать о том, как не вылететь»
Спортивный директор «Пари НН» рассказал о задаче команды в Мир РПЛ.
На днях новым тренером нижегородцев стал Виктор Гончаренко. После 11 туров «Пари НН» занимает в таблице 12-е место.
— Каких изменений в игре «Пари НН» ожидаете с приходом нового тренера?
— Нам нужно быть более цельными, структурными, организованными и эмоциональными. Виктор Михайлович умеет давать необходимые импульсы по этим направлениям.
— Задача перед Гончаренко — избежать стыковых матчей?
— Задача была поставлена в начале сезона, она не менялась. Город и болельщики заслуживают крепкую команду, которая не будет каждый год думать о том, как не вылететь, – сказал Александр Удальцов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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