«ПСЖ» – «Страсбур». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«ПСЖ» примет «Страсбур» в матче 8-го тура Лиги 1.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1