«Зенит» 9 раз сыграл на ноль в сезоне РПЛ и повторил рекорд «Рубина» по сухим матчам после первых 12 туров
«Зенит» повторил рекорд чемпионата России.
«Зенит» девять раз сыграл на ноль в новом сезоне РПЛ. это повторение рекорда чемпионата России по сухим матчам после первых 12 туров сезона. Последним такой результат показывал «Рубин» в 2010 году.
Напомним, сегодня «Зенит» крупно обыграл «Акрон» (5:0).
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