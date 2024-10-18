«Зенит» 9 раз сыграл на ноль в сезоне РПЛ и повторил рекорд «Рубина» по сухим матчам после первых 12 туров

«Зенит» повторил рекорд чемпионата России.

«Зенит» девять раз сыграл на ноль в новом сезоне РПЛ. это повторение рекорда чемпионата России по сухим матчам после первых 12 туров сезона. Последним такой результат показывал «Рубин» в 2010 году.

Напомним, сегодня «Зенит» крупно обыграл «Акрон» (5:0).