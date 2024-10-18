Файзуллаев – в тройке номинантов на приз лучшему молодому игроку года Азии

Аббосбек Файзуллаев претендует на премию «Лучший молодой игрок года Азии».

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана вошел в число номинантов на приз лучшему игроку континента до 21 года.

Помимо Файзуллаева за награду поборются Гаку Навата из Японии и Баэ Джун-Хо из Южной Кореи .

Церемония вручения AFC Annual Awards пройдет 29 октября в Сеуле.