Сутормин о переходе из «Зенита»: «Никаких обид. Благодарен Семаку, что было честно сказано, как оно есть. Было бы хуже, если бы говорили по‑другому»
Алексей Сутормин высказался относительно перехода в «Ростов» из «Зенита».
Хавбек сменил клуб на правах аренды.
«Вообще никаких обид. Хорошо поговорили. Было бы хуже, если бы говорили по‑другому. И было принято решение.
Сергею Богдановичу [Семаку] благодарен, что было честно и открыто сказано, как оно есть. И потом уже с руководством пообщались.
Никто не стал препятствовать, хорошо разошлись.
Зимой вернемся к вопросу с учетом того, как будет ситуация складываться дальше», – сказал полузащитник Алексей Сутормин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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