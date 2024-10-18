Сутормин о переходе из «Зенита»: «Никаких обид. Благодарен Семаку, что было честно сказано, как оно есть. Было бы хуже, если бы говорили по‑другому»

Алексей Сутормин высказался относительно перехода в «Ростов» из «Зенита».

Хавбек сменил клуб на правах аренды.

«Вообще никаких обид. Хорошо поговорили. Было бы хуже, если бы говорили по‑другому. И было принято решение.

Сергею Богдановичу [Семаку] благодарен, что было честно и открыто сказано, как оно есть. И потом уже с руководством пообщались.

Никто не стал препятствовать, хорошо разошлись.

Зимой вернемся к вопросу с учетом того, как будет ситуация складываться дальше», – сказал полузащитник Алексей Сутормин.