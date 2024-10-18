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НАК представил форму, посвященную освобождению Бреды от нацистов польской бронетанковой дивизией. На ней изображено фото матча с освободителями

НАК презентовал форму, посвященную освобождению Бреды.

Нидерландский клуб представил третий комплект формы для нынешнего сезона.

Экипировка символизирует освобождение города Бреда польской бронетанковой дивизией во время Второй мировой войны.

«На черном отпечатке изображена памятная фотография товарищеского матча между Бредой (включая большое количество игроков НАК) и польскими освободителями», – заявили в клубе.

Форма выпущена уникальным тиражом в 1200 экземпляров.

Фото: instagram.com/nacnl

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Voetbal International
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