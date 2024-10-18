Минамино верит в чемпионство «Монако»: «У нас должны быть амбиции пройти весь путь на первом месте»

Такуми Минамино оценил шансы «Монако» стать чемпионом Франции.

После 7 туров монегаски возглавляют таблицу Лиги 1, опережая идущий вторым «ПСЖ» на 2 очка.

«Я вижу «Монако» чемпионом. У нас должны быть амбиции пройти весь путь [на первом месте]», – сказал хавбек «Монако».