Минамино верит в чемпионство «Монако»: «У нас должны быть амбиции пройти весь путь на первом месте»
Такуми Минамино оценил шансы «Монако» стать чемпионом Франции.
После 7 туров монегаски возглавляют таблицу Лиги 1, опережая идущий вторым «ПСЖ» на 2 очка.
«Я вижу «Монако» чемпионом. У нас должны быть амбиции пройти весь путь [на первом месте]», – сказал хавбек «Монако».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: France TV Sport
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