Андрей Канчельскис: «Чемпионат России непростой, Холанд здесь не феерил бы. Пьянич? Роналду играет до сих пор»

Андрей Канчельскис оценил переход Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Пьяничу 34 года всего. Люди у нас до 40 лет играют, поэтому все нормально. В любом чемпионате надо играть, РПЛ – не исключение. Если Миралем в форме, он поможет клубу.

Роналду играет до сих пор, я в 37 лет закончил, хотя мог еще играть. У нас привыкли смотреть на возраст, а надо обращать внимание на КПД игрока на поле.

Я не отказываюсь от своих слов о том, что Холанд не забил бы 35 мячей в России, он бы здесь так не феерил. РПЛ – непростой чемпионат, да и Холанда здесь никогда не будет, вероятнее всего. Надо понимать, что у норвежца в АПЛ Де Брюйне в центре поля, а у нас, сами понимаете, не такие футболисты.

Но гадать на ромашке не надо и говорить в сослагательном наклонении тоже, а то некоторые заявляют, что «Зенит» Лигу чемпионов выиграл бы сейчас», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.