«МЮ» включил Монтеллу в шорт-лист на должность тренера. Итальянец возглавляет сборную Турции (Ajansspor)

«МЮ» включил Винченцо Монтеллу в шорт-лист на должность главного тренера.

Об этом сообщает Ajansspor. Ранее появилась информация , что клуб из Манчестера рассматривает возможность увольнения Эрика тен Хага в случае неудачи в ближайших матчах.

Сейчас Монтелла возглавляет сборную Турции . Вместе с ней он дошел до четвертьфинала Евро-2024.

50-летний итальянский специалист также работал в «Милане», «Фиорентине», «Роме», «Севилье» и других клубах.

«Манчестер Юнайтед » занимает 14-е место в Премьер-лиге, набрав 8 очков за 7 туров.

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