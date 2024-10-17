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«МЮ» включил Монтеллу в шорт-лист на должность тренера. Итальянец возглавляет сборную Турции (Ajansspor)

«МЮ» включил Винченцо Монтеллу в шорт-лист на должность главного тренера.

Об этом сообщает Ajansspor. Ранее появилась информация, что клуб из Манчестера рассматривает возможность увольнения Эрика тен Хага в случае неудачи в ближайших матчах.

Сейчас Монтелла возглавляет сборную Турции. Вместе с ней он дошел до четвертьфинала Евро-2024.

50-летний итальянский специалист также работал в «Милане», «Фиорентине», «Роме», «Севилье» и других клубах.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в Премьер-лиге, набрав 8 очков за 7 туров.

«МЮ» сократил Фергюсона. Новый шаг Рэтклиффа по уменьшению расходов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Ajansspor
logoМанчестер Юнайтед
logoВинченцо Монтелла
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Турции по футболу
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