«МЮ» включил Монтеллу в шорт-лист на должность тренера. Итальянец возглавляет сборную Турции (Ajansspor)
«МЮ» включил Винченцо Монтеллу в шорт-лист на должность главного тренера.
Об этом сообщает Ajansspor. Ранее появилась информация, что клуб из Манчестера рассматривает возможность увольнения Эрика тен Хага в случае неудачи в ближайших матчах.
Сейчас Монтелла возглавляет сборную Турции. Вместе с ней он дошел до четвертьфинала Евро-2024.
50-летний итальянский специалист также работал в «Милане», «Фиорентине», «Роме», «Севилье» и других клубах.
«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в Премьер-лиге, набрав 8 очков за 7 туров.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Ajansspor
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