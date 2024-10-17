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Парфенов о юности в Одессе: «Баловался наперстками, на шухере стоял и сейчас могу покрутить без проблем – руки помнят! Приезжало столько людей отдыхать, было очень популярное занятие»

Дмитрий Парфенов рассказал о юности в Одессе и игре в наперстки.

Парфенов родился в Одессе. В 1998 году защитник перешел из одесского «Черноморца» в «Спартак», за который выступал до 2005 года.

Одесса 80‑х и 90‑х каким городом всплывает в памяти?

– Ну 80‑е – это детство. Ты просто пацан, у тебя море и прекрасная погода вокруг. У нас еще база находилась прямо на берегу. То есть летом мы сперва тренировались, а потом на море целый день. Мы по сути все время на улице, все время в каких‑то движениях находились. И любой пацан, как и я, мечтал выйти в майке своей команды в будущем.

В Одессе была огромная любовь к футболу. «Черноморец» вылетел в 1986 году в Первую лигу СССР. Через сезон снова вышел. И самый минимум в плане посещаемости был 35 тысяч человек. А обычно по 40 тысяч ходили в Первой лиге. Сумасшедшая любовь. Город в принципе футбольный. Игроков оттуда вышло много известных.

При этом Одесса чуть ли не криминальной столицей считалась. У вас в жизни случались ситуации, когда тоже могли пойти по кривой дорожке?

– Это такое время, тогда это в принципе происходило повсеместно. В любом же дворе всегда есть различные персонажи. Это же тоже твои ребята знакомые. Тем более это курортный город. Люди со всего Советского Союза съезжались. Найти место на пляже, чтобы постелить полотенце, было почти невозможно. Если семья приходила на пляж, то детей сперва посылали, чтобы они нашли этот пятачок и стояли‑махали, чтобы занять место.

И в такой курортной атмосфере ситуации разные бывали. Я и сам баловался наперстками, на шухере в разных ситуациях стоял (смеется). Тогда это нормально было. Наперстки и сейчас могу покрутить без проблем – руки помнят! Приезжало столько людей отдыхать, так что это было очень популярное занятие, – сказал бывший защитник «Спартака».

Игра в наперстки – это азартная уличная игра. Под тремя колпаками находится маленький предмет, колпаки перемещались, а участник игры должен был угадать, где находится предмет.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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logoЧерноморец Одесса
logoпремьер-лига Россия
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