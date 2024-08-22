Игроки «Кривбасса» не пожали руки судьям перед матчем с «Бетисом». Главный арбитр Кардешлер обслуживал игру сборной России в марте

Игроки «Кривбасса» не стали пожимать руки судьям перед матчем с «Бетисом».

Украинский клуб проводит домашний матч плей-офф конференций. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с турком Ардой Кардешлером.

Ранее «Кривбасс» выпустил заявление с требованием заменить арбитра, поскольку Кардешлер судил товарищескую игру России и Сербии (4:0) в Москве в марте этого года.

Перед началом матча с « » игроки « » не пожали руки арбитрам. Капитан украинской команды Юрий Вакулко пожал руку капитану «Бетиса» Набилю Фекиру, но не протянул руку судьям.

Игроки киевского «Динамо» вместо рукопожатий подставили футболистам «Партизана» кулаки, но пожали руки судьям. Украинцы отказались от мероприятий перед матчем из-за участия сербов в Братском кубке