Игроки «Кривбасса» не пожали руки судьям перед матчем с «Бетисом». Главный арбитр Кардешлер обслуживал игру сборной России в марте

Теги Чемпионат Украины по футболу Бетис Ла Лига Сборная России по футболу судьи Кривбасс Набиль Фекир Политика Юрий Вакулко Арда Кардешлер Лига конференций УЕФА Футбол

Игроки «Кривбасса» не стали пожимать руки судьям перед матчем с «Бетисом».

Украинский клуб проводит домашний матч плей-офф Лиги конференций. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с турком Ардой Кардешлером.

Ранее «Кривбасс» выпустил заявление с требованием заменить арбитра, поскольку Кардешлер судил товарищескую игру России и Сербии (4:0) в Москве в марте этого года.

Перед началом матча с «Бетисом» игроки «Кривбасса» не пожали руки арбитрам. Капитан украинской команды Юрий Вакулко пожал руку капитану «Бетиса» Набилю Фекиру, но не протянул руку судьям.

Игроки киевского «Динамо» вместо рукопожатий подставили футболистам «Партизана» кулаки, но пожали руки судьям. Украинцы отказались от мероприятий перед матчем из-за участия сербов в Братском кубке

108 комментариев
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Почему игрокам Бетиса пожали руки? Они ведь в 2021 году играли с Зенитом .
+396
-10
+386
Игроки Кривбасса не будут бить по мячу, потому что игроки сборной России тоже били по мячу в марте этого года
+318
-8
+310
Ответ Axmat Cecenov
Почему игрокам Бетиса пожали руки? Они ведь в 2021 году играли с Зенитом .
В 2022,и что интересно был матч даже после начала СВО
+243
-5
+238
это какой то верх дна, или там еще есть места?
+152
-10
+142
Ответ Aleksey Yashin
Игроки Кривбасса не будут бить по мячу, потому что игроки сборной России тоже били по мячу в марте этого года
На самом деле этот цирк можно прекратить штрафом или дисциплинарной от ФИФА-УЕФА
+117
-2
+115
Ответ Axmat Cecenov
Почему игрокам Бетиса пожали руки? Они ведь в 2021 году играли с Зенитом .
В 2022-м, даже 24 февраля
+107
-3
+104
Всё правильно сделали. Зачем жать руки, в которых нет грошей ?
+104
-5
+99
А потом тут нытье, почему нормальные люди всегда болеют против украинских клубов. А с хера ли за них болеть? Да всегда против.
+101
-6
+95
Ответ Папа Футбола
Ну и зря не пожали руки, сами себе только хуже сделали, теперь они будут судить в пользу Бетиса.
Для Бетиса это пыль, разберут Кривбас на части :)
+60
-2
+58
В этой стране нормальных уже не осталось, все разбежались кто в Европу, кто в Россию. Остались одни инвалиды, психи и старики...
+69
-15
+54
Ответ Eugene Leonov
На самом деле этот цирк можно прекратить штрафом или дисциплинарной от ФИФА-УЕФА
Конечно оштрафуют..судью)
+51
0
+51
Ля какие важные куриц
+57
-6
+51
Ну и зря не пожали руки, сами себе только хуже сделали, теперь они будут судить в пользу Бетиса.
+50
-3
+47
Клоуны
+51
-8
+43
А Зинченко в России играл, тогда когда Крым снова стал российским)
+45
-2
+43
На хуторе все стабильно. Пока Дмитро и Мыколы лежат по полям разбросанные, эти судьям руки не жмут, все сделают ради хайпа и спасения своей задницы, только не мобилизуйте.
+32
-2
+30
Ответ Сергей Aficionado
Комментарий скрыт
сам два раза написал СВО. Дизлайк как просил
+27
-3
+24
Нужно идти дальше и отказаться от участия в еврокубках, где играли эти Русские!
+21
0
+21
Ответ Роман Агеенко
это какой то верх дна, или там еще есть места?
Снизу уже постучали.
+25
-6
+19
Ответ Сергей Aficionado
Комментарий скрыт
не, я этот "взрослый" поступок заметил и оценил)) наверняка, чтобы быть совсем "чистым" и не замараться вместо С ты поставил латинскую C, а вместо В латинскую B. Твоя совесть чиста и ты можешь гордится, что не писал СВО. Хахааха, от куда вы беретесь?))
+17
-1
+16
Совсем рехнулись...до 2014 были нормальные люди ( за исключением западенцев и совсем отбитых)...а теперь, даже не знаю кто и как вычистит с них эту дурь.
+15
-1
+14
Больные люди..
+13
0
+13
Почему эту ерунду ещё освещают в новостях? Да пошли они со своим рукопожатием и чихать хотел на это Кардешлер. Как будто кому что они этим доказали клоуны?
+15
-2
+13
По мне,так это должны быть санкции от УЕФА ,но хотя и так понятно что Бетис вынесет это дно уровня ФНЛ
+13
-1
+12
Судье не пришлось мыть руки )
+14
-2
+12
Ответ Игорь_1116245494
Нужно идти дальше и отказаться от участия в еврокубках, где играли эти Русские!
не дышать воздухом и отказаться от солнца
+12
0
+12
Ответ Роман Агеенко
это какой то верх дна, или там еще есть места?
Там бесконечно
+13
-2
+11
Это народная украинская забава - показывание фиги в кармане. А когда ветер со стороны России, они надевают противогазы.
+12
-2
+10
Прикиньте а если выяснится что газон засеян травой из России, этож че получается мало того что по российской траве бегали так еще и лежали на ней, точно придется себе ноги отрубать
+11
-1
+10
какие же они 🤡
+12
-2
+10
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