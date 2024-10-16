Слуцкий про новый формат ЛЧ: «Плюс для больших команд – есть право на ошибку. Это расслабляет, но и дает большое количество топовых матчей. Их смотрят все, независимо от стадии»

Леонид Слуцкий оценил новый формат Лиги чемпионов.

– Новый формат революционный, как он вам? Большая группа, уйма матчей…

– А сейчас то же самое в азиатской Лиге чемпионов происходит. Сложно сейчас обсудить формат, наверное, надо год хотя бы сыграть в этом формате, чтобы его понимать и принимать.

Я думаю, наверное, плюс для больших команд, – я сейчас говорю про европейскую Лигу чемпионов, – то, что есть право на ошибку. Все-таки когда у тебя шестиматчевый турнир и где-то есть два фаворита, то тебе, по существу, нежелательно проигрывать командам, которые на третьем-четвертом месте, и он такой, более требовательный формат, потому что, если что, можно сразу вылететь и все. А здесь, когда у тебя восемь матчей, мне кажется, большие клубы имеют право на ошибку, и это несколько, с одной стороны, расслабляет, с другой стороны, дает большое количество топовых матчей.

– Мне кажется, как раз в предыдущем формате тоже было право на ошибку, с учетом жеребьевки, которая выпадала.

– Ну, все равно, это была очень зависимая история. Если ты раз не выиграл у команды-аутсайдера, то все, надо уже прям стабильно набрать очки, потому что по-любому 10+ очков надо зарабатывать. А здесь сейчас даже проигрыш двух матчей не смертелен.

– А с точки зрения зрителя, вам не кажется, что это не очень понятно – вот эта большая группа и матчи до января.

– Я думаю, что, если топовый матч, зритель смотрит независимо от того, играется ли он за выход в следующую стадию или нет. Большой матч – топовая история, все смотрят. Не большой матч, но домашняя команда – тоже смотрят, потому что она играет с большой командой. Ну, единственное, может быть, когда большие клубы играют дома с клубами из бывшей четвертой корзины, так это назовем, это может быть не очень интересно, но я думаю, что таких матчей минимальное количество, они не очень были интересны и в предыдущем формате.

– Мне кажется, вы в целом за все новое и не боитесь разговоров про консерваторство.

– Нет, это круто, нужно пробовать, смотреть, понимать, как это работает, во что это выльется, поэтому молодцы.

– У азиатская Лиги чемпионов тот же формат, и все же ее меньше во всем мире смотрят, есть такая европоцентричность. Давайте развеем миф, что турнир плохой. Как вы оцените, находясь внутри?

– Банальная фраза: в футбол научились играть во всем мире. Это абсолютная правда, и это касается всего. Лига чемпионов, антураж, что вообще там происходит... У нас был специальный семинар перед Лигой чемпионов, куда позвали элитных тренеров, я, к счастью попал, Энди Роксбург проводил, с огромным количеством статистики, обсуждения тренерских вопросов. Там и Постекоглу , тренер «Тоттенхэма» присутствовал, и Рафа Бенитес .

Это огромный, большой турнир, который в Азии абсолютно сопоставим с Европой. Посмотрите, сколько игроков из клубов Саудовской Аравии сейчас играло на чемпионатах мира и Европы в самых сильных командах, командах-победителях.

Да, понятно, периодически возникает тема между игроками и тренерами, куда ехать, и что ты не будешь вызываться, такой сейчас скандал там в сборной Нидерландов происходит, но тем не менее все понимают силу лиги Саудовской Аравии, – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа» в интервью на ютуб-канале Т-Лиги.