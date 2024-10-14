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  • Мерсон об ЛЧ: «Игр полно, так что результаты не имеют особого значения. Это дает свободу и работает для многих клубов – «Селтик» забивает 5, а в следующем туре пропускает 7, оставаясь в турнире»
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Мерсон об ЛЧ: «Игр полно, так что результаты не имеют особого значения. Это дает свободу и работает для многих клубов – «Селтик» забивает 5, а в следующем туре пропускает 7, оставаясь в турнире»

Пол Мерсон считает, что новый формат Лиги чемпионов подходит многим клубам.

«Возьмем результат матча «Астон Вилла» с «Баварией» (1:0) – вот почему этот турнир сейчас выглядит довольно неплохо, потому что игр полно, так что это не имеет особого значения.

Если бы «Бавария» получила этот результат на старых групповых этапах, они бы подумали: «Мы можем занять второе место в группе». А если вы заняли второе место в группе, то играете с одним из топ-клубов. Так что это дает вам свободу действий.

Это подходит и таким командам, как «Астон Вилла». Они, вероятно, приехали бы на старые групповые этапы в качестве 3-го или 4-го номера, им бы понадобилось несколько таких результатов, как против «Баварии», чтобы иметь шанс на квалификацию.

Это также подходит таким командам, как «Селтик». Одну неделю они забивают пять голов, на следующей пропускают семь, но они все еще в турнире. Вот где это работает для этих команд.

В конце этого этапа появятся команды, которым надо будет выиграть, чтобы попасть в восьмерку лучших, некоторым понадобится победа, чтобы попасть в двадцатку лучших. Так что впереди много игр, и мне нравится то, как обстоят дела на данный момент», – сказал экс-игрок «Арсенала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoБавария
logoвысшая лига Шотландия
logoСелтик
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПол Мерсон
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