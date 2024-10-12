Самый богатый футболист мира — из Брунея. Сыграет со сборной России в ноябре?

Сборная России нашла еще одного соперника на ноябрьские матчи – Бруней. Подопечные Карпина сыграют с командой, занимающей 183 строчку в рейтинге ФИФА. В сентябре сборная показала заметный скачок, поднявшись на семь позиций в рейтинге.

Самый богатый футболист мира — из Брунея. Состояние нападающего «Ратчабури» оценивается примерно в 20 миллиардов евро! Откуда такие деньги у игрока из скромного тайского клуба? Все просто: он принадлежит к королевской семье Брунея.

Знакомьтесь – Фаик Болкиах.

Фаик приходится родным племянником султану Брунея. Отец футболиста, Джеффри Болкиах, носит титул принца: помимо Фаика у него есть еще 17 детей от пяти разных жен.

Болкиах родился в Лос-Анджелесе, позже отправился на учебу в Англию, где стал делать первые шаги в футболе. Нападающий начинал в академии «Ньюбери», затем перебрался в «Саутгемптон».

В 2013 году Фаик оказался на просмотре в «Арсенале»: королевская особа не заинтересовала «канониров», чем воспользовался «Челси». В системе «синих» он провел три года, даже успел поиграть за молодежную команду, но пробиться в основу так и не вышло.

Вскоре Болкиаха приобрел «Лестер», эта попытка тоже не увенчалась успехом. После четырех лет скитания по юношеским командам «лис» принц Брунея решил покинуть Англию, так ни разу не сыграв в Премьер-лиге.

Следующим клубом Фаика стал «Маритиму». В Португалии он пробыл год, ему вновь пришлось довольствоваться игрой за дубль. В 2021 году нападающий оказался в Таиланде, где наконец смог стать игроком первой команды. Сейчас Болкиах восстанавливается после тяжелой травмы: в феврале он сломал ногу, которую залечивает до сих пор.

Похвастаться футбольными успехами Фаик не может, но парня точно можно похвалить за отношение к делу. Особенно если посмотреть на образ жизни его отца.

Джеффри – любимчик британский таблоидов, его даже прозвали «помешанным на сексе принцем». The Sun писал, что у него есть гарем, в котором живут 40 женщин, их для мужчины ищут по всему миру.

В 1997 бывшая Мисс США Шеннон Маркетик подала в суд на Джеффри и султана. Она утверждала, что согласилась на работу в Брунее с зарплатой 3 тысячи долларов в день, чтобы «выступать перед публикой и заниматься рекламой», но в итоге оказалась там в качестве «секс-рабыни». Иск девушки был отклонен: братья прикрылись дипломатическим иммунитетом.

Разумеется, принц обожает дорогие вещи. В его коллекции более двух тысяч изготовленных на заказ автомобилей, включая целый парк Bentley, Ferrari и Rolls-Royce. Говорят, что принц также приобрел 17 частных самолетов. По сведениям The Sun, в какой-то момент Джеффри владел более чем 600 объектами недвижимости, включая роскошные отели. В 1997 году Султан подарил младшему брату огромное поместье в Лас-Вегасе.

Жемчужиной коллекции принца стала яхта с утонченным названием «Сиськи», позывные еще лучше – «Сосок 1» и «Сосок 2».

Фаик кардинально отличается от отца. Единственный атрибут роскошный жизни, о котором удалось разнюхать британским медиа, – это ручной тигр, он живет в доме игрока в Брунее.

Киан Уильямс, партнер Болкиаха по «Лестеру», рассказывал об экс-одноклубнике:

«Он просто ненавидел разговоры о своем богатстве. Он мог приехать на базу на «Мерседесе», но для футболистов молодежки это было обыденностью. Возможно, его машина и выглядела немного лучше, но понтов я за ним никогда не замечал.

Однажды я спросил Фаика, зачем ему карьера футболиста, ведь его семья и так очень богата. Он мне ответил: «Мои братья просто сидят дома и ничего не делают. Не хочу быть похожим на них, хочу чего-нибудь добиться».

Все же Болкиах состоит в королевской семье, на его высокий статус слегка намекают соцсети. По большей части Фаик делится фотографиями с футбольного поля, но бывают и особенные публикации. Игрок, например, запостил кадры с аудиенции у королевы Елизаветы II.

Нападающий «Ратчабури» – частый гость на королевских свадьбах Брунея. Не забываем, у молодого человека 17 братьев и сестер.

А теперь главное: увидим ли мы Фаика в составе Брунея на матч со сборной России? Вряд ли. Болкиах с 2018 года не выступал за свою национальную команду, к тому же, он почти год провел в лазарете из-за перелома ноги.

Как передает «СЭ», Россия и Бруней, вероятно, сыграют 19 ноября. Где именно пройдет встреча, пока неизвестно, есть несколько вариантов – Сочи, Нижний Новгород или Санкт-Петербург.