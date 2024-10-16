Садулаев о сборной России: «Вызывают – уже хорошо. Радуюсь. Хотелось бы играть в Европе, на ЧМ, но сейчас такая ситуация. Скоро это закончится, надеюсь»
Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал об отношении к вызовам в сборную.
– Вы недавно были в сборной России , но соперника по товарищескому матчу для команды так и нашлось. Как отреагировали?
– В сборную вызывают – уже хорошо. Радуюсь. Мы же в детстве мечтали попасть сюда.
– В сборную попали, но сборная не может больше попасть на Евро или чемпионат мира...
– Хотелось бы играть в Европе, на чемпионате мира, конечно. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация. Надеюсь, скоро это закончится и мы будем играть.
– В 2016-м сборная России проводила товарищеский матч с Румынией в Грозном. Были на той игре?
– Я тогда занимался в академии «Ахмат», и мы вместе с ребятами смотрели игру с трибуны. Мечтал вот так играть за сборную. И теперь сам в сборной, – сказал Садулаев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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