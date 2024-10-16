Роберто Мартинес про 0:0 с Шотландией: «Португалии не хватало последнего паса и магии в штрафной. Мы контролировали игру»
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подвел итоги игры с Шотландией.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги наций завершился ничьей со счетом 0:0.
«Соперник тоже играл, но после 60-й минуты он защищался низким блоком. Важно то, что у нас была энергия, чтобы защищаться. Опасность в таких матчах заключается в том, что вы думаете, что контролируете ситуацию, а затем вас ловят на контратаках...
Мы сыграли на ноль, контролировали игру, но нам не хватало последнего паса и магии в штрафной», – сказал Мартинес.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
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