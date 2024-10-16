«Я слишком сильно наступил и сделал яму в поле. Даже лучшие в истории ошибаются». Мората о промахе с пенальти в матче с Сербией

Альваро Мората объяснил, почему не забил Сербии с пенальти.

Сборная Испании одержала победу со счетом 3:0 в 4-м туре Лиги наций. В этой игре Мората не реализовал 11-метровый, пробив выше ворот, но затем отличился голом с игры.

«Я слишком сильно наступил и сделал яму в поле. Даже лучшие в истории допускают ошибки», – сказал нападающий сборной Испании.