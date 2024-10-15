Гендиректор «Химок» о новости про долги клуба: «Все стабильно. Зачем комментировать очередную глупость?»

Гендиректор «Химок» отреагировал на новости о долгах клуба по зарплате.

Ранее сообщалось , что футболисты подмосковного клуба не получают зарплату и премиальные выплаты уже около трех месяцев.

«Зачем комментировать очередную глупость? В «Химках» все стабильно, относитесь к слухам соответствующим образом», – сказал генеральный директор подмосковного клуба Николай Оленев.

Отмечается, что игрокам «Химок» положено 300 тысяч рублей в качестве бонусов за каждую победу в Мир РПЛ – при этом половину этой суммы футболистам выплачивают сразу, а оставшуюся часть они смогут получить по окончании сезона в случае сохранения места в лиге.

После 11 туров «Химки » занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 8 очков.