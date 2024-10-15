Николич о ЦСКА: «4-е место не устраивает, но процессом мы должны быть более-менее довольны. В последних 9 матчах 18:3 по голам, ничья с «Рубином» и поражение от «Зенита» не по игре»
– Довольны ли вы стартом? Это то, чего вы ожидали, то место, то количество очков, та игра?
– Ответ на этот вопрос не совсем простой. Конечно, недоволен. Потому что, во-первых, за последние 15 лет карьеры я все время был первым, вторым, третьим. Меня не устраивает четвертая позиция, и она, мне кажется, не устраивает ЦСКА как клуб – по истории, традициям, базе фанатов.
Я почему сказал, что не так просто ответить: если смотреть на то, какой процесс у нас происходит, мы должны быть более-менее довольны. Мягко довольны. У нас не было сумасшедших возможностей во время трансферного окна, была и потеря пары игроков, которые были лидерами команды. Сейчас мы добавляем новых, развиваем молодых по ходу чемпионата.
В последних 9 играх у нас 7 побед, одна ничья и поражение. Эта ничья в Казани и это поражение от «Зенита» не по делу, не по игре, просто неудача. И разница голов в этих 9 играх – 18:3. Это устраивает. Но можно смотреть и так, и так, – сказал главный тренер ЦСКА в эфире «Россия 24».
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