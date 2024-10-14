ЦСКА о травме Файзуллаева: «Достаточно болезненный ушиб, но сегодня чувствует себя гораздо лучше. Никаких опасений нет»

В ЦСКА сообщили, что Аббосбек Файзуллаев получил ушиб.

Ранее стало известно , что полузащитник ЦСКА травмировался во время вчерашней тренировки сборной Узбекистана .

«С Аббосом Файзуллаевым мы на связи, буквально только что с футболистом общался Эдуард Безуглов (глава медштаба ЦСКА – Спортс’‘). У Аббоса достаточно болезненный ушиб, но сегодня чувствует себя гораздо лучше.

Эдуард Николаевич говорит, что никаких опасений нет. Рабочий процесс, скажем так», – сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в телеграм-канале.