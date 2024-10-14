ЦСКА о травме Файзуллаева: «Достаточно болезненный ушиб, но сегодня чувствует себя гораздо лучше. Никаких опасений нет»
В ЦСКА сообщили, что Аббосбек Файзуллаев получил ушиб.
Ранее стало известно, что полузащитник ЦСКА травмировался во время вчерашней тренировки сборной Узбекистана.
«С Аббосом Файзуллаевым мы на связи, буквально только что с футболистом общался Эдуард Безуглов (глава медштаба ЦСКА – Спортс’‘). У Аббоса достаточно болезненный ушиб, но сегодня чувствует себя гораздо лучше.
Эдуард Николаевич говорит, что никаких опасений нет. Рабочий процесс, скажем так», – сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в телеграм-канале.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
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