Файзуллаев – лучший игрок ЦСКА в сентябре. В голосовании СМИ и звездных фанатов победил Обляков

Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре.

21-летний полузащитник одержал победу в голосовании болельщиков и выбран лучшим по версии генерального партнера ЦСКА – компании Apotheka.

В голосовании среди представителей СМИ и звездных болельщиков победу одержал Иван Обляков .

В сентябре Файзуллаев провел за ЦСКА 4 матча, отметившись голом и 3 ассистами. Подробная статистика хавбека доступна здесь .