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Файзуллаев – лучший игрок ЦСКА в сентябре. В голосовании СМИ и звездных фанатов победил Обляков

Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре.

21-летний полузащитник одержал победу в голосовании болельщиков и выбран лучшим по версии генерального партнера ЦСКА – компании Apotheka.

В голосовании среди представителей СМИ и звездных болельщиков победу одержал Иван Обляков.

В сентябре Файзуллаев провел за ЦСКА 4 матча, отметившись голом и 3 ассистами. Подробная статистика хавбека доступна здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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logoИван Обляков
logoАббосбек Файзуллаев
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