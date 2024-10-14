Файзуллаев – лучший игрок ЦСКА в сентябре. В голосовании СМИ и звездных фанатов победил Обляков
Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре.
21-летний полузащитник одержал победу в голосовании болельщиков и выбран лучшим по версии генерального партнера ЦСКА – компании Apotheka.
В голосовании среди представителей СМИ и звездных болельщиков победу одержал Иван Обляков.
В сентябре Файзуллаев провел за ЦСКА 4 матча, отметившись голом и 3 ассистами. Подробная статистика хавбека доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости