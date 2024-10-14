Ройс о Саудовской Аравии: «Заработал бы там в десять раз больше, наверное, но я не тот, кто ставит деньги на первое место»
Марко Ройс объяснил, почему не перешел в чемпионат Саудовской Аравии.
После завершения прошлого сезона немецкий хавбек покинул дортмундскую «Боруссию» по завершению контракта и перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси», выступающий в МЛС.
«Если говорить о Саудовской Аравии, то я, наверное, заработал бы там в десять раз больше.
Но я никогда не был человеком, который ставит деньги на первое место. Я просто хотел быть счастливым со своей семьей», – сказал 35-летний футболист.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bulinews
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости