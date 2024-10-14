Ройс о Саудовской Аравии: «Заработал бы там в десять раз больше, наверное, но я не тот, кто ставит деньги на первое место»

Марко Ройс объяснил, почему не перешел в чемпионат Саудовской Аравии.

После завершения прошлого сезона немецкий хавбек покинул дортмундскую «Боруссию» по завершению контракта и перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси », выступающий в МЛС .

«Если говорить о Саудовской Аравии, то я, наверное, заработал бы там в десять раз больше.

Но я никогда не был человеком, который ставит деньги на первое место. Я просто хотел быть счастливым со своей семьей», – сказал 35-летний футболист.