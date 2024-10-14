«Дженоа» подписала экс-хавбека сборной Уругвая Гастона Перейро. Он играл в Серии Б в прошлом сезоне
Гастон Перейро продолжит карьеру в «Дженоа».
29-летний полузащитник подписал соглашение с клубом из Генуэ.
В прошлом сезоне бывший хавбек сборной Уругвая, принадлежавший «Кальяри», выступал на правах аренды за «Тернану» в Серии Б. Он забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах.
Ранее футболист также играл за ПСВ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: genoacfc.it
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Дженоа»
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