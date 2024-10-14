Медведев о матчах «Зенита» с иностранными клубами: «Если думаете, что ради денег, то это неправда. Международные игры позволяют показать, что футбол в России был, есть и будет»

Александр Медведев высказался о проведении товарищеских матчей с иностранными клубами.

Петербургский клуб ранее сыграл против сербской «Войводины» (4:1).

– У нас хороший выбор соперников на мартовскую паузу. Игрокам важно поддерживать тонус, когда 12-14 дней нет матчей чемпионата или кубка.

Мне кажется, что международные матчи позволяют показать, что футбол в России был, есть и будет.

Я рад, что те, с кем мы ведем беседу, солидарны в том, что футбол является мостом для коммуникаций. Это прописано в Олимпийской хартии.

– Почему «Зенит» чаще играет товарищеские матчи с иностранными клубами?

– Если вы думаете, что это ради денег, то это неправда, – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .