Медведев о матчах «Зенита» с иностранными клубами: «Если думаете, что ради денег, то это неправда. Международные игры позволяют показать, что футбол в России был, есть и будет»
Александр Медведев высказался о проведении товарищеских матчей с иностранными клубами.
Петербургский клуб ранее сыграл против сербской «Войводины» (4:1).
– У нас хороший выбор соперников на мартовскую паузу. Игрокам важно поддерживать тонус, когда 12-14 дней нет матчей чемпионата или кубка.
Мне кажется, что международные матчи позволяют показать, что футбол в России был, есть и будет.
Я рад, что те, с кем мы ведем беседу, солидарны в том, что футбол является мостом для коммуникаций. Это прописано в Олимпийской хартии.
– Почему «Зенит» чаще играет товарищеские матчи с иностранными клубами?
– Если вы думаете, что это ради денег, то это неправда, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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