Файзуллаев заказал 30 кг узбекского плова для игроков ЦСКА в честь своего дня рождения

Аббосбек Файзуллаев накормил пловом партнеров по ЦСКА в честь дня рождения.

Сегодня полузащитнику сборной Узбекистана исполнился 21 год.

По этому случаю Файзуллаев заказал 30 кг узбекского плова на всю команду, а также угостил партнеров национальной выпечкой и сладостями.

«День рождения у Аббоса – вкусно всем! 😋 После тренировки именинник накормил всю команду узбекским пловом 🇺🇿🔝», – сказано в сообщении ЦСКА .