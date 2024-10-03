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Файзуллаев заказал 30 кг узбекского плова для игроков ЦСКА в честь своего дня рождения

Аббосбек Файзуллаев накормил пловом партнеров по ЦСКА в честь дня рождения.

Сегодня полузащитнику сборной Узбекистана исполнился 21 год.

По этому случаю Файзуллаев заказал 30 кг узбекского плова на всю команду, а также угостил партнеров национальной выпечкой и сладостями.

«День рождения у Аббоса – вкусно всем! 😋 После тренировки именинник накормил всю команду узбекским пловом 🇺🇿🔝», – сказано в сообщении ЦСКА.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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Питание
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