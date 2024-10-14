Глава Ла Лиги Тебас об иске против ФИФА из-за «односторонних решений»: «Мы говорим, а в итоге они делают то, что хотят. Они должны выслушать нас»

Хавьер Тебас объяснил, почему лиги подали иск против ФИФА.

Ранее Тебас заявил : «Ла Лига , АПЛ и FIFPro пожалуются на ФИФА в ЕС за односторонние решения. Нам придется проглотить клубный ЧМ, но ни одна лига с этим не согласна».

«Странно, что ФИФА в последнее время не слышала и не читала о том, что происходит в самом важном судебном учреждении Европы. ФИФА не может регулировать что-либо в сфере труда без соглашения между работником и работодателем.

ФИФА утвердила новое трансферное окно , которое затрагивает работников и работодателей. Это нарушает последние постановления Европейского союза. В мире насчитывается более 50 000 профессиональных игроков. Существует более 2000 профессиональных клубов. Правила управления футболом должны обсуждаться за столом переговоров.

Футбол уже не тот, каким он был 10 или 20 лет назад, и все же он регулируется теми же правилами управления, что и тогда. Мы были вынуждены подать этот иск.

Они призывают нас вступить в диалог. Мы принимаем это, но и призываем их к тому же. Они должны выслушать нас и согласиться с тем, что соревнований должно быть больше только при том условии, что они не будут вредить здоровью игроков, не будут противоречить интересам национальных лиг... Мы говорим и говорим, а в итоге они делают то, что хотят», – сказал президент Ла Лиги на пресс-конференции FIFPro .