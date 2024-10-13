Эдерсон о том, почему не ушел в Саудовскую Аравию летом: «Предложение было, но один из разговоров с Пепом был определяющим. В его словах были видны гарантии, с ним я развился»
Эдерсон рассказал, как Пеп Гвардиола убедил его остаться в «Манчестер Сити».
Минувшим летом бразильского голкипера связывали с переходом в Саудовскую Аравию.
«У меня действительно было предложение, имеющее большой вес, оно было необычным.
Было бесчисленное количество разговоров с Гвардиолой, один из них был определяющим. В его словах были видны гарантии, к тому же процесс и развитие, которые я получил с ним... Все это было важно для того, чтобы я остался «Манчестер Сити», – сказал голкипер «горожан» TNT Sports Brasil.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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