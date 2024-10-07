Пеп об Эдерсоне: «Вратарь, выигравший АПЛ 4 раза подряд, имеет определенную цену – реальных предложений не поступало»

Пеп Гвардиола высказался о решении Эдерсона остаться в «Манчестер Сити».

Минувшим летом голкипер мог покинуть «Манчестер Сити» – в частности, переговоры о трансфере Эдерсона вел «Аль-Наср».

«Он важная фигура в нашей команде. Нам повезло иметь его в составе, и я надеюсь, что он счастлив. Эдди действительно хорошо знает нас и знает, что мы должны делать. Он с самого первого дня знал, что я не хочу его ухода.

На самом деле, реальных предложений не поступало. Они делают предложение, но голкипер, который выиграл АПЛ 4 раза подряд, представляет определенную ценность и имеет свою цену. В противном случае он не сможет уйти. Если бы такое предложение действительно поступило, то, возможно, его не было бы в команде, это правда.

Эдерсон очень сильный, но когда он передумал [уходить], то в одну секунду сказал, что он здесь и собирается делать все, что в его силах», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».