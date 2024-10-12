Президент «Лацио» Лотито о футбольных правилах: «Они придуманы в 1981-м, а сейчас 2024-й. Нужно менять, руководствуясь современными требованиями»

Президент «Лацио» высказался о текущих проблемах итальянского футбола.

«Нужны многофункциональные стадионы. Увы, на сегодняшний день арены не такие. Они устарели. Ничего не сдвинулось с мертвой точки. Инвестиционные фонды вкладываются с финансовой целью: они вносят большие суммы, но требуют отдачи, иначе они не инвестируют. Футбол популярен, потому что увлекает огромное количество людей.

У нас есть одинаковая система, которая охватывает все категории, и это неправильно. Потому что не может быть одних и тех же правил для игрока Серии C, который зарабатывает 1500 евро, и игрока Серии A, который получает 4 миллиона евро. Все эти правила должны быть согласованы. Но если мы продолжаем нападать на футбол: «О, эти богачи...» – то «богатыми» оказываются только игроки и агенты.

Президент должен тщательно считать каждую копейку, чтобы поддерживать клуб. Когда я пришел в «Лацио », доходы составляли 84 миллиона, а расходы – 86,5 миллиона. Долг составлял 550 миллионов. Может ли игрок, который зарабатывает 5 миллионов евро, быть наемным работником? У него даже есть защита от INPS (Национальный институт социального обеспечения Италии – Спортс’‘).

Нужно изменить 5–6 формул: например, закон о достоинстве запрещает скрытую рекламу. В каком смысле? Если вы размещаете на футболке логотип букмекерской конторы... вам не разрешено этого делать. Но затем вы включаете телевизор и видите рекламу ставок на спорт. Все хотят смотреть матчи, но когда нужно решать проблемы, все меняется.

Нужно делать шаги вперед и в школах: футбол – это не только спорт, но и набор правил. Пришло время вносить нормативные изменения. Правила придуманы в 1981-м, а сейчас 2024-й. Нужно менять правила в соответствии с современными требованиями», – заявил Клаудио Лотито .