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«Лацио» взял на работу человека, упавшего в обморок от голода в центре Рима. Историю 60-летнего мужчины узнала жена Лотито

«Лацио» дал работу человеку, который упал в обморок от голода в центре Рима.

60-летний мужчина работал в компании, занимавшейся ремонтными работами, но в феврале он потерял заработок и вышел на улицы Рима. Он несколько месяцев бродил в районе Прати в поисках помощи, обходил магазины, предприятия, всех, кто мог ему помочь. Затем он заболел, не ел три дня и упал в обморок от голода в центре города.

Полицейские и пожарные помогли мужчине, отцу 12-летнего мальчика. Был организован сбор средств.

Об этой истории узнала жена президента «Лацио» Клаудио Лотито и глава благотворительной организации Fondazione SS Lazio 1900 Кристина Меццарома. Она связалась с безработным мужчиной и предложила ему должность в римском клубе, сообщает Sky TG24 со ссылкой на Il Messaggero.

Мужчина выразил благодарность и заявил о готовности пойти на все, чтобы помочь своей семье, «даже сменить команду». Он болеет за «Ювентус».

«История этого человека заставила меня задуматься. В 2024 году житель крупного мегаполиса теряет сознание от голода, когда большинство из нас сидит на диете, чтобы сбросить несколько лишних килограммов», – заявила Меццарома.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky TG24
logoЛацио
logoЮвентус
logoсерия А Италия
болельщики
logoКлаудио Лотито
Благотворительность
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