«Лацио» взял на работу человека, упавшего в обморок от голода в центре Рима. Историю 60-летнего мужчины узнала жена Лотито
60-летний мужчина работал в компании, занимавшейся ремонтными работами, но в феврале он потерял заработок и вышел на улицы Рима. Он несколько месяцев бродил в районе Прати в поисках помощи, обходил магазины, предприятия, всех, кто мог ему помочь. Затем он заболел, не ел три дня и упал в обморок от голода в центре города.
Полицейские и пожарные помогли мужчине, отцу 12-летнего мальчика. Был организован сбор средств.
Об этой истории узнала жена президента «Лацио» Клаудио Лотито и глава благотворительной организации Fondazione SS Lazio 1900 Кристина Меццарома. Она связалась с безработным мужчиной и предложила ему должность в римском клубе, сообщает Sky TG24 со ссылкой на Il Messaggero.
Мужчина выразил благодарность и заявил о готовности пойти на все, чтобы помочь своей семье, «даже сменить команду». Он болеет за «Ювентус».
«История этого человека заставила меня задуматься. В 2024 году житель крупного мегаполиса теряет сознание от голода, когда большинство из нас сидит на диете, чтобы сбросить несколько лишних килограммов», – заявила Меццарома.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий