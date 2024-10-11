Родриго о 2:1 с Чили: «Важная победа Бразилии. Не все показали свой лучший футбол, но каждый очень старался»

Родриго отметил старание бразильцев в матче с Чили (2:1).

«Очень важная победа. Всегда трудно начинать с пропущенного гола в самом начале.

Мы пропустили очень рано, и это спутало наши планы. Мы не бросили играть, и нам удалось отыграться благодаря голу Луиса .

Было приятно видеть, как команда выкладывалась, хотя не все показали свой лучший футбол, но каждый очень старался, много бегал и отдавался игре», – сказал вингер сборной Бразилии .