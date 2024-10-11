Родриго о 2:1 с Чили: «Важная победа Бразилии. Не все показали свой лучший футбол, но каждый очень старался»
Родриго отметил старание бразильцев в матче с Чили (2:1).
«Очень важная победа. Всегда трудно начинать с пропущенного гола в самом начале.
Мы пропустили очень рано, и это спутало наши планы. Мы не бросили играть, и нам удалось отыграться благодаря голу Луиса.
Было приятно видеть, как команда выкладывалась, хотя не все показали свой лучший футбол, но каждый очень старался, много бегал и отдавался игре», – сказал вингер сборной Бразилии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Ge.globo
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