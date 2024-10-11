Доривал о Бразилии и 2:1 с Чили: «Рад видеть зрелость молодой команды. Шаг за шагом движемся вперед, но многое еще нужно исправить»
Доривал Жуниор оценил волевую победу над сборной Чили (2:1) в отборе ЧМ-2026.
«Я очень рад видеть зрелость команды при том, что она очень молодая. Мы играли сбалансированно и спокойно, старались все делать правильно при владении мячом, меняться местами. И голы, по сути, так и были забиты – после смены позиций.
Многое, над чем мы работали, сегодня проявилось в полной мере. Шаг за шагом мы движемся вперед. Многое еще нужно исправить, но мало-помалу мы стараемся идти верным путем», – сказал тренер сборной Бразилии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: UOL
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