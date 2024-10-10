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ЭСК признала офсайд в голевой атаке «Родины» в матче с «Арсеналом», но поддержала невмешательство ВАР

ЭСК РФС пересмотрела решение по эпизоду в матче «Родины» и «Арсенала».

Напомним, команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 13-м туре Мелбет Первой лиги. Московский клуб открыл счет на 57-й минуте: в момент предголевого паса Михаила Рядно, арендованного у ЦСКА, форварды Йорди Рейна и Александр Юшин предположительно находились в положении «вне игры». Последний поразил ворота соперника. 

Изначально ЭСК не признала факт нахождения игроков в офсайде, но позже пересмотрела свое решение. 

«Решение ЭСК мотивировано тем, что при изначальном рассмотрении данного эпизода командой «Арсенал» не были направлены имеющиеся в их распоряжении видеозапись с тактической камеры команды, которая не являлась официальной при проведении матча и не была доступна для ВАР. После анализа СМИ председателем ЭСК была запрошена данная видеозапись, в связи с чем указанный эпизод был рассмотрен членами комиссии повторно. 

В результате повторного рассмотрения запрошенного ракурса членами комиссии определено, что игрок атакующей команды «Родина» Рейна находился в положении вне игры в момент передачи мяча ему партнером по команде, после чего продолжение атаки команды «Родина» завершилось взятием ворот команды соперника.

По этой причине комиссия считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры в данном игровом эпизоде по завершении атакующей фазы команды «Родина», а судье следовало отменить взятие ворот. Имеющиеся в распоряжении ВАР ракурсы видеосъемки указанного игрового эпизода не доказывали очевидную ошибку ассистента. По этой причине комиссия поддерживает невмешательство ВАР в данную игровую ситуацию», – говорится в заключении комиссии.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
logoсудьи
logoПервая лига
logoАрсенал Тула
logoЙорди Рейна
logoАлександр Юшин
logoРодина Москва
ЭСК РФС
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