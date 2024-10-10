«Спартак» и ЦСКА летом отказались от хавбека «Ланса» Фюльжени из-за высокой стоимости – 6-7 млн евро (Metaratings)

«Спартаку» и ЦСКА летом предлагали подписать хавбека «Ланса» Анжело Фюльжени.

По информации Metaratings.ru, в московских клубах отказались подписывать Фюльжени из-за высоких финансовых требований по трансферу: сделка оценивалась в 6-7 млн евро. Не исключено, что кандидатуру 28-летнего игрока предлагали и другим клубам РПЛ.

Отмечается, что в 2021 году ЦСКА рассматривал Фюльжени на замену Николе Влашичу.

На счету Фюльжени пять голов и три результативных передачи в 63 матчах за «Ланс». В текущем сезоне игрок провел 5 матчей в Лиге 1 и результативными действиями не отметился.

Ранее игрок попадал в состав сборной Франции U21, за которую сыграл три матча. Его статистика – здесь .