В Суперкубке Испании отменили экстра-таймы, чтобы уменьшить нагрузку на игроков. При ничьей в основное время будет серия пенальти
В Суперкубке Испании не будет экстра-таймов при ничьей в основное время.
Королевская федерация футбола Испании (RFEF) сообщила об отмене дополнительных таймов в мужском и женском Суперкубке Испании. Поправка была принята с целью облегчить нагрузку на спортсменов в течение сезона, сократив игровое время.
Таким образом, если команды сыграют вничью в основное время матча, победитель будет определен в серии пенальти.
Суперкубок Испании пройдет с 8 по 12 января 2025 года. В полуфинале турнира «Барселона» сыграет с «Атлетиком», а «Реал» – с «Мальоркой».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт RFEF
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