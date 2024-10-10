Копмейнерс сломал ребро в матче с «Кальяри». Срок восстановления хавбека «Юве» будет зависеть от симптомов

Тен Копмейнерс получил перелом ребра.

Нидерландский полузащитник «Ювентуса » был заменен в перерыве матча с «Кальяри » (1:1) из-за повреждения.

Согласно заявлению клуба, после сохранявшихся болевых ощущений игрок сегодня утром прошел диагностическое обследование, которое выявило наличие перелома второго правого переднего ребра со смещением.

Копмейнерс будет проходить соответствующую терапию, а срок его восстановления будет оцениваться в зависимости от симптомов.