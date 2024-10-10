Роналдиньо стал совладельцем американского клуба «Гринвилл Триумф», выступающего в третьей лиге

Роналдиньо стал совладельцем американского клуба.

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии стал акционером футбольного клуба «Гринвилл Триумф», выступающего в USL League One (третья по уровню лига в США после МЛС и USL Championship).

Клуб из Южной Каролины был основан в 2018 году и имеет амбиции выйти в МЛС.

Роналдиньо подписал соглашение на Нью-Йоркской фондовой бирже 9 октября, где ему также была предоставлена честь позвонить в колокол, ознаменовав начало торгового дня.

«Акцент, который «Гринвилл» и «Либерти» делают на развитие молодежи через академии для мальчиков и девочек, а также высокий уровень конкуренции как профессиональной команды «Триумф», так и предпрофессиональной команды «Либерти», впечатляет.

Для меня и нашей группы это возможность поддержать развитие футбола на всех возрастных уровнях и стать частью сообщества, которое ценит международное присутствие и уникальное сочетание культур», – заявил Роналдиньо .