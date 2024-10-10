Форвард ЦСКА Койта об игроках РПЛ: «Некоторые на том же уровне, что Собослаи в молодости. Им есть над чем поработать»
Секу Койта сравнил хавбека «Ливерпуля» Доминика Собослаи и игроков РПЛ.
— Вы играли с Домиником Собослаи [в «Ред Булл»]. Есть ли здесь, в российской лиге, люди, которых вы могли бы сравнить с ним по уровню, стилю игры?
— Каждый день ты учишься и совершенствуешься. Когда я играл с ним, он был маленьким. Сейчас Доминик многому научился. Он играл в Бундеслиге. Теперь Собослаи выступает в АПЛ.
У нас тоже есть хорошие и сильные футболисты. Некоторые сейчас на том же уровне, что и Собослаи в молодости. Так что им тоже есть над чем поработать. Они будут совершенствоваться. Многие футболисты напоминают Собослаи. Это достигается с помощью тяжелой работы и удачи, – сказал форвард ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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